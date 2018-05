Domato incendio in capannone a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - É stato domato il vasto incendio che si è sviluppato stamattina in un capannone abbandonato di via Marina, a Napoli, dove clochard ed immigrati avevano trovato alloggio. L'occupazione non autorizzata dell'edificio e la mancanza di certezze sul numero degli occupanti ha fatto temere fino alla fine che qualcuno potesse essere stato bloccato all'interno della struttura andata distrutta dalle fiamme.

Spento l'incendio gli agenti di polizia e i vigili del fuoco hanno potuto appurare che tra le macerie non ci fosse nessuno: il bilancio, quindi, è di un ferito. Uno degli immigrati, per sfuggire alle fiamme, si è fratturato un arto saltando un muro alto cinque metri. Sono ancora in corso indagini per stabilire se l'incendio abbia avuto origini dolose. Durante le operazioni di spegnimento è stato portato in salvo un gattino rimasto bloccato per alcuni minuti nel capannone.

