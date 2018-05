Bagnetto in ospedale, neonato scottato

(ANSA) - SALERNO, 29 MAG - Nella mattina di ieri un neonato venuto alla luce da poche ore è rimasto scottato durante il primo bagnetto nel Rooming dell'ospedale salernitano San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. "Il piccolo - per la direzione del San Leonardo - ha riportato una ustione di secondo grado che copre il 20% del corpo e interessa la parte alta degli arti inferiori e i glutei".

Secondo la Direzione Strategica del nosocomio, "la responsabile di reparto ha chiamato per consulenza il chirurgo pediatrico che, valutate le manifestazioni cutanee, ha ritenuto preferibile il trasferimento precauzionale presso la Tin dell'ospedale Cardarelli di Napoli al fine di garantire al piccolo la migliore assistenza possibile". Intanto, in mattinata, a nome della Direzione Strategica e di tutta l'Azienda, "sono state presentate le scuse alla famiglia. In tempi rapidi saranno individuati gli eventuali responsabili ed attivata la commissione disciplinare".