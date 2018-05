Azzurri, '9' a Balotelli, '1' a Sirigu

(ANSA) - FIRENZA, 27 MAG - Assegnati i numeri di maglia alla nuova Italia targata Roberto Mancini: il numero 9 sarà sulle spalle di Mario Balotelli, che domani contro l'Arabia Saudita dovrebbe tornare a giocare titolare in azzurro a quatto anni dall'ultima volta. La maglia n.1, vestita per tanti anni da Gigi Buffon, è stata assegnata al portiere del Torino, Salvatore Sirigu, mentre il 10 sarà indossato da Lorenzo Insigne, ma non è la prima volta per il fantasista del Napoli. Infine, la numero 16, finora sulla spalle di Daniele De Rossi, passa a un altro romano e romanista: la indosserà Lorenzo Pellegrini.