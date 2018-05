Premio Sebetia al professore Ezio Ghidini

La giornalista Olga Fernandes premia il professore Ezio Ghidini per l'attenzione che il centro studi Sebetia-ter ha dedicato negli anni a tutte quelle realtà italiane e internazionali meritevoli di riconoscimento nel campo della medicina e del sociale. In occasione della 36ma edizione del premio Sebetia, Olga Fernandes consegna al presidente del Sebetia Ter un riconoscimento simbolicamente rappresentato da un pupazzo e da un volume che si chiama "l'ORigano". La premiazione è in programma sabato 26 maggio, all'auditorium del conservatorio di San Pietro a Majella.

"l'ORigano" simbolo di passione, amore, dedizione, felicità - spiega Fernandes - rappresenta lo spirito dei premiati, nel perseguire intenti finalizzati al bene della gente comune. A breve su radio Crc Targato Italia partirà una trasmissione, condotta dalla Fernandes, che si chiamerà "l'ORigano in... forma", sui temi della salute e della solidarietà.

"l'ORigano, persistente, cocciuto ha proprio questo significato: non mollare mai”, spiega la Fernandes "ed è proprio questa la mia speranza che tutti noi entriamo nell'ordine di idee di essere in questo mondo per aiutarci. Un'unica grande famiglia". Tenace come il suo "l'ORigano" la scrittrice persegue con questo simbolo diverse battaglie, tra le quali poter installare a bordo delle moto dei vigili della polizia municipale 5 defibrillatori cardiaci.

"Da quando - dice ancora Fernandes - Ciro Esposito è il comandante dei vigili urbani di Napoli, le cose sono molto cambiate. È riuscito a mettere in luce il bello che c'è in questi uomini e donne".

"Regalate - prosegue - a chi non deve cedere, un rametto di Origano, servirà a fargli capire che lo state aiutando a tener duro, che siete assieme a lui nella sua battaglia. In questi giorni, ho scritto un libro di poesie dal titolo 'L'ORigano'. La scelta del nome è legata alla storia di Amaraco, un principe dell'isola di Cipro che si dilettava nella produzione di profumi e che da tempo era alla ricerca del profumo perfetto. Quando finalmente riuscì a produrlo decise di portarlo in dono al re, ma l'ampolla che lo conteneva cadde ed il principe morì di dispiacere. Gli dei, mossi a compassione, dalla dedizione e dalla passione di Amaraco, decisero di trasformarlo in una pianta che avesse il sentore dell'essenza che lui stesso aveva creato, un profumo capace di attrarre e consolare chiunque. Ecco quindi - conclude la Fernandes - che fu creato l'origano! Simbolo di passione, amore, dedizione e felicità".