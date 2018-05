A Fico statuina e corno portafortuna

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Anche il presidente della Camera Roberto Fico finisce nell'elenco dei vip immortalati come statuine del presepe napoletano. Lo stesso Fico si è recato nella bottega di Marco Ferrigno, tra i più noti artigiani del settore, in via San Gregorio Armeno, la 'via dei presepi' nel centro storico della città, per ritirare la statuina prodotta con le sue sembianze. Marco Ferrigno ha regalato al presidente della Camera anche un cornetto rosso portafortuna: "Di questi tempi forse c'è bisogno più di questo che della statuina", ha scherzato Fico.