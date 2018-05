App 'Contavoti',risultati in tempo reale

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Basta lunghe attese, snervanti conteggi, verifiche incrociate. E perché no: addio alle proiezioni, spesso raffazzonate e poco affidabili. Per fornire risultati in tempo reale e affidabili sull'esito delle elezioni arriva un'App che nasce a Napoli: si chiama Contavoti ed è stata messa a punto dal team di esperti della società Obits, innovativa e giovane startup attiva sul mercato delle tecnologie informatiche: "Il nostro obiettivo - spiega il Ceo, Francesco Citarella - è rendere semplice e alla portata di tutti l'impatto con i sistemi all'avanguardia".

Ecco allora che Obits si è concentra sulla necessità di consentire a tutti di visualizzare e gestire i risultati elettorali in tempo reale, ovvero durante lo spoglio delle schede. Ma chi può utilizzare l'app Contavoti? "In primis i candidati - spiegano da Obits - creando e gestendo il proprio staff di collaboratori e rilevando i voti dai singoli seggi.Di conseguenza è uno strumento utile ai partiti: selezionando il comune ed il seggio, con la collaborazione dei rappresentanti di lista, si possono visualizzare ed aggiornare i dati in tempo reale”. Ma l’innovativa app, completamente gratuita e che può essere installata e configurata attraverso PlayStore, può essere utile a tutti i cittadini: “Selezionando un comune e un seggio di riferimento – spiegano ancora dallo staff di esperti – si possono infatti visualizzare i risultati di singole liste e candidati”. Il sistema è in continua evoluzione: gli interessati possono dunque inviare i dati delle liste e dei candidati ad info@contavoti.it..