Spara da giorni nel Salernitano, fermato

Un 27enne incensurato ieri ma non solo ha esploso all'impazzata colpi di arma da fuoco in diversi comuni del Salernitano, ferendo due persone. Tra Pagani, Sarno, Nocera, ha colpito moto, insegne di negozi ed in un caso anche un 67enne ad entrambi gli arti. Con gli agenti del Commissariato il giovane ha ricostruito, attribuendoli a sé, gli episodi criminosi nonché altri episodi dei giorni precedenti registrati a Cava de'Tirreni e Nocera Inferiore rispettivamente con il ferimento della giovane Maria Pia Principe e del danneggiamento della vetrina di un negozio.



E' stata una vera e propria escalation quella di ieri. Alle ore 15.15 in via Alcide de Gasperi, a Pagani, ha sparato in direzione di una Smart appena parcheggiata nelle vicinanze. Successivamente, alle ore 17.45 a Sarno, altezza bar Pieffe, a bordo di una Fiat Grande Punto di colore grigio ha esploso due colpi di arma da fuoco che hanno colpito l'insegna del locale e una moto parcheggiata. Dopo poco più di un'ora, a Nocera Inferiore nei pressi del bar Roma su Corso Garibaldi un 67enne di Nocera Inferiore, è stato colpito da colpi di arma da fuoco ad entrambi gli arti inferiori, esplosi sempre dalla Fiat Grande Punto. Pochi minuti dopo, sempre a Nocera Inferiore, nei pressi dell'ufficio postale di via Marconi, dalla stessa auto sono partiti altri colpi d'arma da fuoco che non hanno provocato feriti. Immediate le ricerche in tutta l'area che hanno permesso di rintracciare l'uomo trovato in possesso della pistola semiautomatica con cui aveva sparato. Dinanzi agli agenti del Commissariato ha ammesso di essere lui il responsabile ma non avrebbe fornito una motivazione. Ad arrestarlo gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nocera Inferiore diretto dal Vice Questore Luigi Amato, dopo articolate indagini e ricerche, condotte insieme ai carabinieri.