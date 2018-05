Salerno Letteratura a Rete Festival Sud

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Salerno Letteratura partecipa a Napoli Città Libro, il salone del libro e dell'editoria che si terrà a Napoli, negli spazi del complesso di San Domenico Maggiore, da oggi al 27 maggio.

Dopo aver costruito la sua partnership a livello europeo, associandosi a festival che si tengono in Portogallo, Irlanda, Spagna e Francia, e dopo aver ottenuto l'Effe label, la certificazione europea assegnata alle manifestazioni culturali e artistiche più interessanti del continente, il festival Salerno Letteratura ha rinsaldato i legami con le proprie radici, aderendo alla Rete dei Festival del Sud, che sarà presentata sabato 26 maggio (ore 13) nella Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore. Il progetto è frutto dell'alleanza fra 25 manifestazioni promosse in questi anni in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con l'obiettivo di fare squadra e di valorizzare i territori attraverso la cultura. Sette di queste avranno la loro vetrina privilegiata al salone di Napoli.