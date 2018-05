Donazione organi, trapiantati in campo

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Promuovere la donazione degli organi anche con una partita di calcio tra i trapiantati di cuore e artisti come i comici Lello Musella, Gino Fastidio, Luca Sepe e Antonio Manganiello. L'appuntamento è per il 27 maggio, nella Paratina Soccer Village di via Toscanella, a Napoli.

L'evento è stato organizzato dall'associazione "Donare è Vita" in occasione della Giornata Nazionale della Donazione degli Organi e dei Tessuti. A ricordare quanto sia importante donare gli organi è la mamma di Vincenzo, un ragazzo affetto da una grave patologia cardiaca: "Un giorno improvvisamente la sua vita è cambiata, - ricorda Mena di Maso - Vincenzo è ricoverato al Monaldi. La cardiomiopatia dilatativa è una brutta malattia, l'unica speranza è arrivare al trapianto, avere un cuore nuovo". "Vincenzo non potrà esserci - dice ancora Mena - ma ci seguirà in diretta dall'ospedale, farà il tifo per gli altri ragazzi trapiantati in campo e loro giocheranno per ridare lui la speranza". (ANSA).