Abi, in Campania rapine in calo

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Diminuiscono le rapine in banca in Campania. Nel 2017, infatti, sono stati 21 i colpi allo sportello fatti nella regione contro i 31 del 2016, con un calo del 32,3% (vedi tabella). Nessun colpo ad Avellino e Benevento.

La diminuzione conferma il trend positivo già registrato nella regione negli ultimi anni: dal 2007 ad oggi, infatti, gli attacchi sono crollati del 83,6%, (passando da 128 ai 21 del 2017). È questa la fotografia che emerge dai dati dell'Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un sensibile calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 360 del 2016 alle 242 del 2017 (-32,8%). Nel 2017, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 1,2 a 0,9 a livello nazionale e da 2,2 a 1,5 in Campania.(ANSA).