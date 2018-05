Universiadi:al via tour nelle università

(ANSA) - CASERTA, 23 MAG - Parte da Caserta, dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, il tour negli atenei campani del comitato organizzatore delle Universiadi 2019, che si terranno a Napoli e nelle altre province campane dal 3 al 14 luglio del prossimo anno. Obiettivo è non solo informare gli studenti su un evento sportivo che per numeri - 18 discipline per poco meno di 11mila atleti e 170 Nazioni rappresentate - è secondo solo alle Olimpiadi, ma soprattutto trovare tra gli iscritti la gran parte dei 10mila volontari che avranno il compito di accogliere e curare le varie delegazioni.

All'appuntamento di oggi ne seguiranno altri nelle varie università campane. Il comitato tornerà a Caserta dopo l'estate per rendere noti altri dettagli, come l'ubicazione del villaggio degli atleti, o la sistemazione dei volontari, molti dei quali arriveranno anche dall'estero; si farà il punto anche sui lavori negli impianti casertani, come il Palavignola o lo Stadio Pinto di Caserta, lo stadio Bisceglie o il PalaJacazzi di Aversa.