Tifosi increduli,Hamsik,non te ne andare

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Incredulità, rammarico ma tanto anche affetto. Queste le principali reazioni dei tifosi del Napoli nei bar, in metropolitana e sui social network dopo l'annuncio da parte di Marek Hamsik di un probabile addio. "Se dovesse essere vero, caro capitano mi hai deluso. Ormai le vere bandiere non esistono più. Pure Buffon che va a prendere soldi al Psg. Zanetti, Totti, Maldini... quelle sì che erano bandiere" scrive una tifosa. Ma molti lo giustificano: "si vede che non sente più gli stimoli giusti, ci ha dato tanto", dice un giovane barista. Quando le parole di apertura di Hamsik all'addio si diffondono, il profilo Instagram del centrocampista diventa un muro di preghiera dei tifosi: "Marek non te ne andare ti prego", scrive una tifosa, "resta con noi", si appella un altro ricordando i canti della parrocchia. "Ma addo vaj?" gli chiede Giuseppe, mentre un altro tifoso lo accusa: "Se te ne vai sarai un altro come tanti... se resti per sempre avrai un addio come Totti all'olimpico, pensaci...".