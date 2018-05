Si rovescia camion-frigo, grave operaio

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Un giovane indiano di 19 anni è in gravi condizioni dopo essere stato schiacciato da un camion frigo. É accaduto oggi a Casoria, alle porte di Napoli. Secondo quanto si apprende il giovane era impegnato in un'area adibita a parcheggio per camion e lavorava alla dipendenze di un'officina abusiva gestita da uno straniero in corso di identificazione da parte della polizia di Stato che sta sta indagando sulla vicenda.

Il lavoratore straniero è stato soccorso e portato nell'ospedale evangelico Villa Betania e, successivamente, per la gravità delle condizioni, nel Cardarelli, nel reparto di Rianimazione.