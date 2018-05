Fotografia:trasporti a Napoli 50 anni fa

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Una sfilata di carrozze dell'Ottocento, una gondola veneziana nel Porto di Napoli, cinque scugnizzi a cavallo di una sola Vespa, Anna Magnani e Sofia Loren che arrivano in nave e una barca trainata per le vie di Napoli da un ciuccio. Sono alcune dei contenuti della mostra fotografica 'Muvimmece' (Muoviamoci) dal 25 maggio al Kestè di Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. Le immagini scelte da Fabrizio Caliendo, fondatore e direttore artistico e Federica Nicois, dell'Associazione Riccardo Carbone onlus, più che narrare come eravamo "raccontano come ci muovevamo e quali mezzi i napoletani, cinquant'anni fa, utilizzavano per spostarsi, trasportare o giocare". Gli scatti esposti nella mostra, inserita negli eventi del Maggio dei Monumenti, sono il frutto del lavoro di recupero portato avanti sullo storico archivio grazie anche a volontari e al sostegno di centinaia di napoletani che hanno evitato che i negativi andassero perduti per sempre "adottando" servizi fotografici da digitalizzare.