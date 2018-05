Abusò di due sorelle, 81enne in carcere

(ANSA) - CASERTA, 22 MAG - Oltre quaranta anni fa abusò sessualmente di due sorelle entrambi minorenni. Pensava di averla fatta franca ma per l'uomo, oggi 81enne, si sono aperte le porte del carcere. I carabinieri lo hanno rintracciato nel Casertano, dove si è trasferito 16 anni fa dal Regno Unito e gli hanno notificato il mandato d'arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria Britannica per abusi sessuali su minori e pedopornografia. I fatti si sono svolti in Gran Bretagna tra il 1970 e il 1974, quando l'uomo viveva in una cittadina del Regno Unito come inquilino affittuario di una coppia del posto, che gli affidò in più di una circostanza le nipotine, due sorelle che allora avevano 10 e 11 anni. Solo in età adulta, pochi anni fa, le vittime hanno trovato il coraggio di denunciare le molestie sessuali subite, raccontando di almeno nove episodi di abusi gravi commessi dall'81enne.

L'81enne è stato condotto nel carcere di Cassino (Frosinone).