Rissa movida e ferimento 19enne,indagini

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Un giovane di 19 anni è stato ferito la notte scorsa a Napoli con una coltellata alla coscia sinistra; secondo i sanitari dell'ospedale Pellegrini guarirà in 10 giorni. Il fatto è avvenuto in Piazzetta Rodinò, nella zona dei 'baretti' del quartiere Chiaia, area dove si è registrata nelle stesse ore l'ennesima rissa tra ragazzi della movida.

La polizia sta cercando di ricostruire la vicenda e le dinamiche che hanno scatenato la rissa anche per accertare se via sia un collegamento tra i due fatti.