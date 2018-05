Bara Insigne, richiesta maxirisarcimento

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Un esposto-querela alla Procura di Napoli sarà presentato domani per ottenere "una punizione esemplare" ma, soprattutto, ci sarà "una richiesta milionaria di risarcimento danni al calciatore juventino Douglas Costa e alle altre persone complici di offese e danni tramite social, come per i cori razzisti e illegittimi negli stadi". É quanto annuncia l'avvocato Angelo Pisani dopo le polemiche e le presa di posizione del Calcio Napoli provocate dal post con una bara azzurra con la scritta Insigne. "Già 180 tifosi si sono rivolti al nostro studio e abbiamo predisposto l'invito alla negoziazione assistita destinata alla Juventus ed al giocatore oltre a tutti coloro che si sono resi complici sui social con commenti incivili e anche per i vergognosi cori durante la festa del 34mo scudetto'. "Mi appello ai tifosi azzurri per coinvolgerli nella maxi causa risarcitoria". Nel ricorso si chiede "il risarcimento di un danno personale e di immagine quantificabile in non meno di 5.000 euro per ciascun tifoso".