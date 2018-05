Anziano in bici in autostrada, salvato

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - In sella alla sua bicicletta stava percorrendo l'autostrada "A3" in direzione Sud lungo la corsia di sorpasso. Un anziano di circa 80 anni è stato messo in salvo grazie al tempestivo intervento di una pattuglia di agenti del Reparto prevenzione crimine di Napoli.

Diverse auto avevano già frenato bruscamente per evitare di travolgerlo. Gli agenti, notata la scena, hanno rallentato il traffico veicolare consentendo all'anziano ciclista riuscisse a raggiungere la corsia di destra.

I poliziotti hanno subito intuito che l'anziano, nativo di Campobasso ma residente a Napoli, era in evidente stato confusionale.

E' stato quindi accompagnato nella sua abitazione, dove ad attenderlo c'era la moglie 78enne, molto preoccupata del ritardo del marito e che ha ringraziato i poliziotti.