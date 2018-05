Tifoso pusher vendeva droga in trasferta

(ANSA) - AVELLINO, 19 MAG - Un tifoso incensurato di 43 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino mentre, nel tardo pomeriggio di ieri, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Si apprestava a raggiungere Terni dove in serata avrebbe giocato la squadra irpina. L'uomo era tenuto sotto controllo da qualche tempo. E' stato accertato che partecipava a tutte trasferte della squadra con lo scopo di vendere ad altri tifosi sostanze stupefacenti di ogni tipo. E' stato bloccato poco prima di imboccare l'autostrada per raggiungere la città umbra: durante la perquisizione, sono state trovate e sequestrate 17 dosi di cocaina e 26 grammi di marijuana. Nella sua abitazione, oltre a denaro contante, sono stati poi scoperti altri 112 grammi tra cocaina e hashish, insieme a bilancini di precisione e attrezzi utilizzati per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato associato nel carcere avellinese di Bellizzi (Avellino).