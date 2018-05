A Napoli IV edizione Tennis Vomero Cup

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Da domani, al Tennis Club Vomero, prende il via la quarta edizione della Tennis Vomero Cup - Trofeo Banca Euromobiliare, che si concluderà domenica 27 maggio. Il torneo internazionale, con un montepremi di 25mila euro, è valido per le classifiche mondiali ATP di singolo e di doppio; organizzato in collaborazione con Makers è inserito nel calendario dei tornei Future ITF. La manifestazione sportiva si giocherà sui campi in terra rossa del club collinare che nel dicembre scorso ha compiuto 110 anni di vita. Come tradizione, l'organizzazione del circolo, presieduto da Carlo Grasso, ha previsto l'ingresso gratuito per tutti. Domenica 20 e lunedì 21 maggio sono in programma le qualificazioni per il tabellone principale del torneo. Poi si passerà alle gare del torneo, con la finale per domenica 27 maggio. L'entry list dei partecipanti alla Tennis Vomero Cup 2018 vede l'argentino Patricio Heras al n. 1. L'argentino è il punto di forza della squadra di serie A2 del club e una bandiera del TC Vomero.