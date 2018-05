A Napoli da lunedì al via TuttoPizza

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Apre lunedì, 21 maggio, nella Mostra d'Oltremare di Napoli, la terza edizione di TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori dell'hotellerie, restaurant e catering specializzati nel ramo pizzeria. La manifestazione, rilevano gli organizzatori, che si svolgerà fino al 23 maggio, "rappresenta oggi l'opportunità per fornitori di materie prime, semilavorati, attrezzature, impianti, accessori e servizi di mostrare i propri prodotti e le ultime novità proprio ai potenziali clienti cioè a imprenditori del settore, pizzaioli e ristoratori in primis. Oltre ad essere la principale piazza di incontro tra produttori e buyer".

TuttoPizza è anche l'occasione per discutere dei principali argomenti di un mondo in evoluzione e che quest'anno è anche forte del riconoscimento Unesco per quel bene immateriale che è l'arte dei pizzaioli napoletani. Previsti seminari, masterclass, incontri di confronto e aggiornamento professionale. Tra le novità di quest'anno la prima Convention Nazionale del Pizzaiolo.