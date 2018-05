Camper per legalità, nessuno in Calabria

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - L'Associazione Legalità Organizzata, con il testimone di giustizia Pino Masciari ed il Presidente, l'avvocato Roberto Catani, ed altri associati, sono arrivati in Calabria per portare un messaggio di legalità in oltre 15 comuni durante il "No 'ndrangheta Tour 2018". Rosarno era la loro quinta tappa. "Le speranze erano davvero molte - racconta Masciari, ex imprenditore sottoposto dal 18 ottobre 1997, assieme alla moglie e ai due figli, ad un programma speciale di protezione per aver denunciato la 'ndrangheta e le sue collusioni politiche - ed invece sono naufragate. Arriviamo in una Rosarno del tutto desolata. Nessuno ad accoglierci all'ora indicata; nessuna delle istituzioni comunali ad attenderci. Le forze dell'Ordine non erano presenti durante la sosta programmata. Lo Stato non è presente. Desolatamente non presente".