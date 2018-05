Bomba carta esplode davanti ristorante

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 18 MAG - Una bomba carta è esplosa, la scorsa notte, davanti ad un ristorante in via San Giorgio Vecchio 1 a San Giorgio a Cremano (Napoli) e ha provocato danni a porte e finestre della attività. Danni anche a cinque auto in sosta e a un negozio nei pressi del ristorante ma per fortuna nessun ferito.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini. (ANSA).