Napoli, quartiere in piazza, più dignità

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Il quartiere Vasto in piazza oggi a Napoli per chiedere più dignità e decoro dopo numerosi episodi di violenza e abusi avvenuti nelle strade a ridosso della stazione centrale e che hanno visto spesso protagonisti immigrati. Al corteo, promosso dal Comitato per Vasto, hanno preso parte numerosi cittadini ma anche un gruppo di immigrati da anni residente nel quartiere ed un gruppo di attivisti di Casapound. "É un corteo con varie anime - spiega Adelaide Dario, tra i promotori della protesta - ma con un unica richiesta rivolta alle istituzioni locali. Sindaco e prefetto devono attivarsi affinchè alla gente che vive in questo quartiere, gente che non deve essere considerata di serie B ma che ha uguali diritti di chi vive in altre zone più agiate della città, siano garantiti decoro e dignità".

Il corteo ha attraversato senza nessun momento di tensione le strade del quartiere dove la presenza di immigrati e di attività commerciali da loro gestite è ormai prevalente.