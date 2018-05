Bus fermi, gravi disagi area nord Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Gravi disagi per gli utenti dei trasporti dell'area a nord di Napoli perché dalla rimessa dei bus dell'Azienda napoletana mobilità del Garittone non è uscito neanche un bus. Al momento sono sospese le linee 143, 144, 139, 162, 165, 168, C36, C38, C65, C67, C76, C78 e 183 che servono tutta la zona a nord di Napoli e numerosi comuni dell'hinterland.

La mancata uscita dei mezzi è dovuta al rigoroso controllo effettuato dai dipendenti sul parco bus. L'annuncio che il deposito del Garittone chiuderà i battenti dal prossimo primo giugno per ridurre i costi di gestione (stimati intorno agli 800mila euro l'anno) ha creato notevoli tensioni tra i dipendenti.

Una scelta fortemente contestata anche dalle organizzazioni sindacali. I bus che al momento sono posizionati al Garittone finirebbero per essere dislocati presso altri depositi cittadini abbastanza distanti dalle aree attualmente servite con un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza.