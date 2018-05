Trovati tre fucili rubati vicino scuola

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - Quella grossa busta per la raccolta dei rifiuti vicino a una scuola elementare di Giugliano in Campania (Napoli) aveva destato dei sospetti nei poliziotti che hanno atteso il deflusso degli alunni prima di controllare: all'interno c'erano tre fucili da caccia risultati rubati ieri.

Si tratta di un fucile semiautomatico calibro 12 di marca P.

Beretta modello A303, un fucile calibro 12 di marca Franchi ed un fucile semiautomatico calibro 12 marca P. Beretta che sono stati sottoposti a sequestro. Sono ora in corso indagini finalizzate a identificare gli autori del furto. (ANSA).