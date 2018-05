Commemorato Noviello, ucciso 10 anni fa

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 16 MAG - Commozione e applausi - da parte dei pochi cittadini presenti - alla commemorazione per il decennale del delitto di Domenico Noviello, l'imprenditore ucciso a Castel Volturno (Caserta) dai killer dell'ala stragista dei Casalesi guidata da Giuseppe Setola che così volle punirlo per aver denunciato e fatto arrestare un esponente del clan, Francesco Cirillo, cugino di uno dei sicari. L'evento si è tenuto a piazzetta Noviello, il luogo della località Baia Verde di Castel Volturno dove l'imprenditore fu massacrato con decine di proiettili, oggi intitolato alla sua memoria. Presenti i figli di Noviello, Massimiliano, sotto scorta per aver proseguito il lavoro del padre, titolare di scuola guida, Rosaria, Mimma e Matilde. "Mi aspettavo più persone a questa cerimonia - dice visibilmente emozionata Matilde, studentessa universitaria - ma mi fa piacere vedere tanti giovani della mia età. Ci vuole forza nuova, siamo noi a dover guidare il rilancio".