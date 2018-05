Scomparsi Messico, "incontro con Fico"

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - I familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico chiedono un incontro con il presidente della Camera Roberto Fico: a renderlo noto è l'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e Cimmino, che oggi è stato ricevuto da alcuni collaboratori della terza carica dello Stato dopo un sit-in non autorizzato a Roma, davanti Montecitorio.

Alcuni parenti di Raffaele e Antonio Russo, e di Vincenzo Cimmino, hanno esposto uno striscione con la scritta "La politica dimentica i suoi figli ma non la poltrona", per sensibilizzare, di nuovo, l'opinione pubblica sulla tragedia che stanno vivendo dallo scorso 31 gennaio, quando si sono perse le tracce dei loro congiunti. "Siamo parzialmente soddisfatti, - ha detto all'Ansa l'avvocato Falleti - attendiamo la convocazione del presidente Fico. É stato fatto un altro passo verso la famiglia e speriamo di non doverne registrare uno indietro. Le famiglie Russo e Cimmino meritano l'interesse dello Stato e 'siamo tutti italiani' non deve essere solo uno slogan". (ANSA)