Disoccupati puliscono storica scalinata

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - Decine di disoccupati napoletani sono all' opera da stamattina per ripulire la storica scalinata che collega il quartiere Montesanto alle strade collinari della città. "L'iniziativa - come spiegato in un comunicato del Movimento di Lotta e disoccupati 7 novembre - ha lo scopo di denunciare lo stato di degrado del sito sul quale - spiegano - si sono sprecati milioni di euro pubblici senza mai restituire ai cittadini l'agibilità e l'impianto di scale mobili allestito da più di sette anni".

I precari, armati di scope e rastrelli, hanno raccolto i rifiuti accumulati lungo i gradini e decine di siringhe abbandonate dai tossicodipendenti, "in pratica gli unici utilizzatori della scalinata".

"Da tempo - si legge nella nota - chiediamo che le risorse economiche vengano utilizzate per progetti di pubblica utilità come il recupero e la riqualificazione delle periferie, delle aree verdi e dei siti storici abbandonati".