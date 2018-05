Scippata e trascinata sull'asfalto

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Rapinano una donna mentre torna dal supermercato facendola rovinare sull'asfalto per metri. E' l'accusa per la quale i Carabinieri della stazione di Frattamaggiore (Napoli) hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata due persone già note alle forze dell'ordine, un uomo di 34 anni ed una donna di 29 anni.

Sono accusati della rapina compiuta il 9 maggio scorso ai danni di una 54enne del posto che, mentre camminava di ritorno dal supermercato, è stata affiancata dai due in sella a uno scooter. Arrivati alle spalle della donna, le hanno strappato la borsa dalle mani facendola ruzzolare a terra per metri e procurandole numerose contusioni alle braccia e ad una spalla.

Poi sono sfrecciati via senza remore; la donna, riversa a terra, è stata soccorsa da passanti, poi non ha esitato a chiamare il 112 denunciando tutto ai carabinieri intervenuti sul posto.

I militari hanno identificato i due nel giro di poco: fulcro delle indagini telecamere private e dettagli dell'abbigliamento.