Scanzonissima, game con Gigi e Ross

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Si può cantare a piedi nudi su ceci e uova? Calati in una vasca di acqua ghiacciata o in equilibrio su un disco rotante? Saranno le sfide di 'Scanzonissima', il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross ("Dopo Made in Sud e Sbandati è la prima esperienza di conduttori totalmente soli!") che debutta mercoledì 16 maggio in prime time su Rai2.

Ispirata a un format che con diverse denominazioni è stato adattato in 27 Paesi ('Sing if you can' in Gran Bretagna, 'Canta si puedes' in Spagna, 'Killer Karaoke' negli Usa), la versione italiana, realizzata nello storico auditorium della sede Rai di Napoli, non utilizzerà animali e lancerà nuovi giochi, come corse con le pinne e rocamboleschi ping-pong, rinunciando quindi a vasche con anguille e scarafaggi.

"La modalità italiana trasmetterà meno ansia, l'atmosfera sarà goliardica", spiega Filippo Cipriano, ad della produzione Nonpanic, ma sarà comunque una gara.