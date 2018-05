Raid contro ambulanza in codice rosso

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Con un paletto di ferro ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice rosso un paziente. E' accaduto a Napoli, in largo Antignano. Giuseppe Galano direttore della centrale operativa territoriale 118 parla dell'"ennesima vile aggressione" mentre Paolo Monorchio, presidente Cri Napoli, sottolinea che "diventa difficile soccorrere ed aiutare le persone in queste condizioni".

Non è la prima volta che si verificano aggressioni nei confronti del personale del 118 o atti di vandalismo.

Stamattina, si legge sulla pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate' "la postazione 118 del Crispi stava trasportando un codice rosso in Pronto soccorso (paziente a bordo) a sirena e lampeggiante, senza alcun motivo un passante, a Largo Antignano, scaglia un paletto di ferro contro il vetro laterale del mezzo di soccorso mandandolo in frantumi e mettendo a repentaglio l'incolumità di medico infermiera e paziente già di per se grave". L'infermiera ha riportato trauma ed escorazioni.