Mazzarri, lieto per parole De Laurentiis

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "I complimenti di De Laurentiis mi hanno fatto tanto piacere, perché spesso nel calcio si tende a scordarsi quanto fatto". Alla vigilia della gara casalinga contro la Spal, Walter Mazzarri torna con queste parole sul pareggio strappato a Napoli, che per quattro stagioni è stata la sua casa. "I numeri è giusto che si ricordino per valutare la carriera di un allenatore - sostiene Mazzarri. Quando le cose son state fatte rimangono lì: a volte si tende a scordarle, fa piacere che il presidente abbia preso in considerazione questi dati inconfutabili".