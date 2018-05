Arcigay, no unione a Sorrento? Lotteremo

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - "La discriminazione messa in essere dal sindaco di Sorrento è inaccettabile e diventa ancora più odiosa quando un uomo delle istituzioni dice di non condividere una legge dello Stato (laico) italiano". E' quanto scrive Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay di Napoli in merito a quanto accaduto a Sorrento dove il Comune ha negato a una coppia gay la celebrazione del rito nel suggestivo chiostro di San Francesco, di proprietà municipale, dove ogni anno si svolgono in media 200 matrimoni civili. "Stiamo capendo anche i margini per una manifestazione di protesta a Sorrento - dice Sannino - intanto fate domanda per celebrare la vostra Unione Civile nel Chiostro di San Francesco a Sorrento scrivete a: statocivile@comune.sorrento.na.it".

"Supporteremo Vincenzo e Beto, anche se occorre costituirsi come Arcigay Napoli parte civile nelle sedi di un Tribunale per i danni che sta ricevendo la nostra comunità da un'azione discriminatoria. La legge è legge - conclude - e il sindaco è il sindaco di tutti".