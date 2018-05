Schiaffi e insulti,sospesa maestra asilo

(ANSA) - SALERNO, 11 MAG - Schiaffi e insulti ai bimbi dell'asilo: un'insegnante 54enne di Giffoni Valle Piana (Salerno) è stata sospesa per un anno con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bimbi della scuola dell'infanzia. A notificare l'ordinanza i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. Il procedimento è scattato in seguito alle denunce di alcuni genitori che avevano segnalato agli inquirenti segnali di malessere manifestati dai figli. La vicenda si è svolta nella scuola dell'infanzia in località Santa Caterina a Giffoni Valle Piana. Le dichiarazioni sono state riscontrate dalle intercettazioni audio e video che hanno documentato i maltrattamenti subiti dai bimbi all'interno dell'aula scolastica. La donna si rivolgeva ai piccoli - di età tra i quattro e i cinque anni - apostrofandoli con vari epiteti, tra i quali "zozzosi, asini, scemi, cretini, cafoni", schiaffeggiandoli, tirando i capelli e le orecchie, strattonandoli e trascinandoli con forza.