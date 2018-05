'Musicanti', anteprima tra la gente

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Promette di essere un "musical oltre il musical" l'opera teatrale "Musicanti" e per darne prova gli artisti hanno proposto uno spin off in strada. A Napoli, in piazza Santa Maria la Nova, centro storico della città, i protagonisti sì sono esibiti in "Musicanti 'mmiezzo 'a via". Una trentina di canzoni di Pino Daniele sono alla base della sceneggiatura del musical, un racconto della città di Napoli a partire dalle musiche, dai testi, dalle emozioni dell'artista partenopeo, scomparso agli inizi del 2015.

E non è un caso che per l'anteprima in piazza, in attesa del debutto a Napoli il prossimo 7 dicembre, al Palapartenope, sia stata scelta piazza Santa Maria la Nova. È proprio lì, infatti, che l'artista ha vissuto e c'è una strada a lui intitolata.

"Musicanti è un'opera prima con una grande mission - ha detto il produttore Sergio De Angelis - portare la musica del cantautore napoletano a confrontarsi con il linguaggio dell'opera teatrale".