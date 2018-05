Droga nel braciere, Ps arresta una donna

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Nascondeva droga e soldi, frutto della vendita delle dosi, in un braciere: la Polizia ha arrestato a Torre del Greco (Napoli) una donna di 59 anni, Mariarosaria Fildi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A destare i sospetti dei poliziotti è stato l'insofferenza che la donna ha mostrato durante i controlli. A questo punto le forze dell'ordine hanno esteso le perquisizioni anche in un manufatto adiacente l'abitazione dove, in un braciere, hanno trovato quasi 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 950 euro in contanti. (ANSA).