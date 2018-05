Droga negli slip per compagno detenuto

(ANSA) - AVELLINO, 11 MAG - Bloccata e arrestata mentre sta per introdurre droga in carcere. E' accaduto ad Ariano Irpino (Avellino) nei pressi della porta carraia della locale casa circondariale. I carabinieri hanno bloccata una 27enne del posto che si apprestava ad avere il colloquio settimanale con un parente detenuto. Nel corso della perquisizione, negli slip indossati dalla donna, sono stati trovati 30 grammi di hashish in una pellicola di cellophane occultati da caffè in polvere, per eludere eventuali controlli delle unità cinefile. La droga è stata sequestrata e per la donna è scattato l'arresto ai domiciliari. (ANSA).