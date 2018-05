Droga in centro accoglienza, un arresto

(ANSA) - AVELLINO, 11 MAG - Un giovane di 21 anni, di nazionalità gambiana, in attesa di ricevere lo status di rifugiato è stato arrestato dai carabinieri a Pietradefusi (Avellino). Nella stanza di un centro di accoglienza dove viveva, grazie anche all'uitlizzo del pastore antidroga Olly, i militari hanno scoperto hashish e marijuana nascosti sotto il materasso del letto. Nel corso della perquisizione, a conferma di una fiorente attività di spaccio, sono stati rinvenuti migliaia di bustine di cellophane, uno strumento per sminuzzare la sostanza stupefacente e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 600 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. (ANSA).