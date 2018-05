Allaccio abusivo a fogne, preso comunale

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Un operaio del servizio fognature della II Municipalità di Napoli, un suo complice di 33 anni e una cittadina cinese titolare di un negozio che si affaccia su corso Umberto I, sono stati denunciati dalla Polizia Municipale: i due operai sono stati sorpresi dagli agenti mentre, abusivamente, stavano allacciando le condotte del negozio della donna alle fogne.

I due indossavano anche una pettorina del settore fognature della Municipalità benché solo uno dei due fosse realmente dipendente comunale. L'uomo non è risultato in servizio quando è stato sorpreso dagli agenti. Il cantiere aperto illecitamente in strada dai due operai è stato sequestrato. Della condotta dell'operaio comunale, che ha 65 anni, è stata informato anche il dirigente del Comune di Napoli responsabile del Servizio "per i dovuti adempimenti amministrativi da adottare". (ANSA).