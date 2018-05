Scuola, al Pitagora il Nao Challenge

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Il gioco della tombola, ma in chiave robotizzata, proposto in un centro anziani, è valso il successo nella prova tecnica agli allievi dell'istituto superiore Pitagora di Pozzuoli, nella quinta edizione della NAO Challenge 2018, svoltasi a Bologna. Il concorso sulla robotica e l'informatica ha visto la partecipazione di 32 scuole provenienti da tutta la penisola. Nella categoria in cui il Pitagora ha vinto il team docenti-allievi ha dovuto, oltre che progettare i test, anche programmare il robot. La tematica, su cui si è svolta la competizione di quest'anno, ha riguardato un tema di natura sociale, il rapporto con gli anziani. I vincitori si sono guadagnati l'accesso alla finale europea in programma in autunno a Roma o Parigi, oltre che la partecipazione ad un corso professionalizzante sulla robotica e all'iniziativa 'Robot su Marte'. Per la scuola il riconoscimento, unica per il Sud Italia, del titolo di Scuola di robotica Doc.