Sagat, Alitalia cancella Torino-Napoli

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Dal primo giugno Alitalia non opererà più sulla tratta Torino-Napoli. La compagnia ha cancellato le 15 frequenze settimanali con cui da oltre 30 anni collegava le due città. A renderlo noto è la Sagat, società che gestisce l'aeroporto torinese di Caselle, per cui si tratta di una "scelta incomprensibile". "Ci siamo messi subito al lavoro con l'aeroporto di Napoli - annuncia la società - per favorire l'ingresso di nuove compagnie interessate a servire questo grande bacino d'utenza".

Napoli, con 276.154 passeggeri nel 2017, è la quarta destinazione dell'Aeroporto di Torino, in crescita del 16% rispetto al 2016. Blue Air, non a caso, ha già aumentato la propria offerta di voli lungo la rotta, da 13 a 16 frequenze settimanali, e dal 3 settembre EasyJet opererà 7 frequenze settimanali.

"Siamo convinti che ci saranno altri vettori in grado di beneficiare delle improvvise cancellazioni di Alitalia e di sviluppare traffico dall'Aeroporto di Torino", conclude Sagat.(ANSA).