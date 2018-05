'Favori a fratello', 'mi diffami', lite De Laurentiis-de Magistris

(ANSA) NAPOLI, 10 MAG - Un botta e risposta al veleno quello andato in scena oggi tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Il patron azzurro ha accusato il Comune di Napoli di ritardare i lavori allo stadio San Paolo per "fare un favore - ha detto De Laurentiis - al fratello del sindaco (Claudio de Magistris che lavora nel settore della musica, ndr) che deve fare i concerti".

Il sindaco ha definito le parole "dal chiaro contenuto diffamatorio su cui in questo momento non voglio parlare perché è materia esclusivamente giudiziaria". L'attacco era partito da De Laurentiis, che qualche giorno fa aveva espresso anche al presidente dell'Anac Cantone le sue preoccupazioni per i tempi dei lavori per le Universiadi allo stadio San Paolo, temendo che possano sovrapporsi agli impegni agonistici degli azzurri: "Mi sono sentito dire - ha detto - da Auricchio (capo di gabinetto del Comune di Napoli, ndr) che dobbiamo fare i lavori allo stadio San Paolo a settembre, ottobre".