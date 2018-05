Minaccia moglie e figlio con coltello

(ANSA) - NAPOLI, 9 MAG - Aggredisce e minaccia moglie e figlio con un coltello: i Carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno così arrestato un 49enne, già noto alle forze dell'ordine.

I militari sono intervenuti d'urgenza nella casa dell'uomo in via San Mandato ove lo stesso, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, aveva poco prima minacciato la moglie coetanea e il figlio 18enne brandendo un coltello da cucina, che è stato successivamente rinvenuto e sequestrato.

La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

L'arrestato è stato condotto in carcere a Poggioreale.(ANSA).