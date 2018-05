Universiadi: Fisu, San Paolo ok

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Lungo sopralluogo della Cti (la Commissione tecnica internazionale della Fisu) allo stadio San Paolo di Napoli in vista delle Universiadi 2019. L'impianto partenopeo, che ospiterà la cerimonia di inaugurazione delle Universiadi e le gare di atletica, sarà oggetto di maquillage.

In particolare per quanto concerne la sistemazione della pista di atletica e la riqualificazione degli impianti. Il sopralluogo - si apprende - ha avuto un esito sostanzialmente positivo. I commissari si sono soffermati soprattutto sulla pista d'atletica ravvisando la necessità di apportare qualche piccola modifica al progetto, in particolare per quanto riguarda le pedane dedicate al salto in lungo e al salto triplo; lo spostamento della mixed zone e l'area delle telecamere. I tecnici del Comune hanno preso nota. Tutti gli adeguamenti necessari sono risultati fattibili.

La visita della commissione internazionale prosegue domani con sopralluoghi al PaladelMauro di Avellino, al Palavignola di Caserta e al Palajacazzi di Aversa.