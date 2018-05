Nubifragio nel Sannio, bus bloccato

(ANSA) - BENEVENTO, 8 MAG - Un violento nubifragio ha colpito nuovamente Benevento e diversi comuni della provincia, causando ancora danni e creando disagi alla circolazione. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco intervenuti, tra l'altro, anche a San Marco dei Cavoti a causa di un incendio che ha interessato una mansarda. Qui un fulmine ha centrato il tetto di un'abitazione e la proprietaria di casa, per la paura e qualche lieve ferita, è stata trasportata all'ospedale "Rummo" del capoluogo sannita per accertamenti.

Disagi si sono registrati poi in altre aree del Fortore: un autobus di linea, con a bordo studenti, è stato sorpreso da un improvviso nubifragio sulla provinciale 45, nel territorio del comune di San Giorgio La Molara, dove è rimasto bloccato per oltre 2 ore in quanto la strada era invasa da fango e detriti.

Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri.