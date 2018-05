Maxi-ingorgo zona ospedaliera Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Ore di gravi disagi nella zona collinare di Napoli, interessata da un maxi-ingorgo che ha coinvolto la zona ospedaliera, il Vomero alto e i Colli Aminei.

Sono stati necessari oltre sessanta minuti per percorrere poche centinaia di metri, con forti difficoltà per le ambulanze e gli altri veicoli diretti al Cardarelli. Tra le cause, la chiusura dell'uscita Pigna-Soccavo della tangenziale in seguito alla caduta di pezzi di calcestruzzo da un pilone, chiusura che ha riversato il traffico sull'area Arenella-Capodimonte. Si prevede che l'uscita possa riaprire in giornata. La polizia municipale sta presidiando le aree di maggior disagio. (ANSA).