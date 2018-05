A Cancello campagna elettorale solidale

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Iniziativa di solidarietà a Cancello ed Arnone, comune del Casertano che il prossimo 10 giugno andrà al voto per le amministrative: secondo quanto riporta un comunicato dell'associazione "Terra dei Cuori" i fondi destinati alle iniziative di propaganda e pubblicità verranno dirottati su uno spettacolo di beneficenza finalizzato a raccogliere denaro per l'associazione "Terra dei Cuori" che da tempo si batte per aiutare i bambini della terra dei fuochi gravemente malati.

Lo spettacolo andrà in scena alle 22 di venerdì 11 maggio, in piazza Generale Branco. Sul palco, tra gli altri, anche Franco Ricciardi, direttamente da Made in Sud. Direttore artistico sarà Francesco Mastandrea, di Radio Marte. In quell'occasione, inoltre, si incontreranno anche i candidati delle tre liste concorrenti, nell'ambito di una serata che andrà al di là del sano antagonismo politico. (ANSA).