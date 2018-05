Vandalizzato centro di Save the Children

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - I locali di un centro realizzato da Save the Children per i bambini del quartiere Barra, alla periferia est di Napoli, e' stato vandalizzato la scorsa notte da sconosciuti costringendo i volontari, per il momento, alla cessazione delle attività.

La struttura denominata 'Punto luce', ospitata nel plesso scolastico dell'Istituto Rodino', e' stata realizzata, insieme alla cooperativa sociale onlus Tappeto di Iqbal per il contrasto alla povertà educativa dei minori del quartiere.

"In questi anni tre anni - ha spiegato in un comunicato Luigi Malcangi di Save the Children - abbiamo lavorato per dare ai bambini e ai ragazzi di Barra un luogo di opportunità e nonostante ciò che è accaduto ci addolori, dobbiamo constatare che questi danneggiamenti sono un fatto isolato che speriamo rimanga tale".