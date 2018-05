Pino Daniele, musicanti 'mmiezz 'a via'

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - Con la performance 'Musicanti 'mmiezz 'a via', venerdì prossimo, 11 maggio, alle 11, in Piazza Santa Maria La Nova, nel cuore del centro antico di Napoli, sarà presentata 'Musicanti' un'opera prima 'oltre il musical' con le canzoni di Pino Daniele. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune, l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e la Municipalità II. L'esibizione spin-off sarà ispirata al teatro d'avanguardia e al clima di proteste degli anni Settanta e si svolgerà 'mmiezzo 'a via, ovvero 'per strada', nei luoghi di Pino Daniele, nel quartiere in cui l'artista è cresciuto e si è formato. La storia del musical è scritta da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, realizzata dalla società di produzione Ingenius srl, con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti.

All'anteprima, che anticiperà una conferenza stampa nella quale saranno illustrati contenuti dello spettacolo destinato ai palcoscenici italiani, parteciperà l'intero cast.